GAZZETTA, Odgaard colpisce e la Fiorentina va ko

La Fiorentina non suona la Nona (vittoria) di fila, il Bologna mette insieme un secondo tempo che è un concerto rock. La sostanza la si vede nella ripresa: Fiorentina che si annoda, Bologna che la attorciglia con la forza dell’insistenza, delle idee, della riconquista rapida,della pressione e dell’identità sempre più palese". Inizia così l'articolo de La Gazzetta dello Sport di commento al derby dell'Appennino tra Bologna e Fiorentina terminato 1-0 per i padroni di casa. In un primo tempo equilibrato è la Fiorentina a mostrare qualcosa di più, sia nella manovra, che spesso trova rifugio nell'appoggio su Kean, e nelle occasioni. I viola recriminano per l'intervento di Skorupski che impatta su Gudmundsson, al rientro dal primo minuto, dopo che questo ha già calciato verso la porta. Fabbri lascia giocare, Abisso al Var pure. La prima frazione si chiude con i gigliati che sarebbero in vantaggio ai punti anche se nel finale Ndoye sfiora la rete del 1-0.

Nella ripresa il Bologna si esprime meglio, alza i giri del motore e domina la gara. Castro colpisce il palo in apertura, Ferguson impegna De Gea, poi Odgaard segna la rete del vantaggio. LA Fiorentina, anche con i cambi, non riesce a rendersi pericolosa, fallendo così l'assalto alla nona vittoria di fila in campionato.