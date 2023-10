GAZZETTA, Nzola-Luvumbo la sfida tra le due punte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un articolo alla sfida di stasera tra Fiorentina e Cagliari, in particolare tra i due angolani Nzola e Luvumbo. I due sono in una situazione completamente diversa: il primo sta cercando se stesso nella Fiorentina, il secondo ha sulle spalle il peso di un Cagliari ultimo in classifica che fa una gran fatica ad andare in gol. Così come i due attaccanti anche le due squadre sono in situazioni opposte: i toscani lottano per restare in alto in classifica, i sardi per non sprofondare.

Nzola deve riuscire a sbloccarsi. La punta fortemente voluta sembra il fratello scarso: impacciato, quasi impaurito, che tira, e sbaglia, col contagocce -si legge-. Luvumbo invece in A sembra sbocciato: è già a quota 2 reti, le uniche fatte dai sardi finora appunto, come se avesse trovato il palcoscenico ideale.

L'attaccante della Fiorentina dovrebbe comunque partire dal primo minuto, dato che, come scrive anche il quotidiano, lasciarlo fuori vorrebbe dire una bocciatura. Quello del Cagliari invece è stato toccato duro nella sfida contro il Milan e la sua titolarità non è sicura.