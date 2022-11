GAZZETTA, Numeri più rosei: impennata media goal

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport mette in risalto i numeri, molto più rosei rispetto ad inizio campionato, della Fiorentina. Una vera svolta soprattutto sotto porta. Nelle ultime 6 gare la Viola ha realizzato 16 goal, quasi 3 di media a partita. Dati nettamente superiori rispetto a qualche mese fa, dove la Fiorentina faceva fatica a segnare. Il motivo principale potrebbe essere rappresentato dal cambio di modulo, un 4-2-3-1 che dà meno punti di riferimento e più chance alle manovre d’attacco: in un ruolo più suo Barak sembra tornato quello di Verona, Cabral, che sembrava sulla via della netta bocciatura, ha segnato 3 gol nelle ultime 4 gare. Senza dimenticarsi di Jovic, tenuto a riposo in coppa, che sta crescendo partita dopo partita.