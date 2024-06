GAZZETTA, Non c'è accordo per i rinnovi di Jack e Castro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport guarda in casa Fiorentina e parla della situazione che circonda Giacomo Bonaventura. L'incontro tra l'agente e il club, in programma ieri, è stato rimandato e al momento le buone sensazioni trapelate nei giorni scorsi non sono confermate. Ora come ora può succedere di tutto, ma col passare delle ore, il tempo lascia spazio al pessimismo.

Non si registrano cambiamenti su questo fronte e l'accordo - scrive la Rosea - per il prolungamento di Bonaventura con la Fiorentina al momento non c'è. Lo stesso scenario si presenta attualmente sul futuro di Gaetano Castrovilli, anche lui in scadenza il 30 giugno.