GAZZETTA, Nico vuole la Juve, che lavora per un titolo definitivo

Anche La Gazzetta dello Sport prende in consegna la situazione relativa a Nico Gonzalez, in orbita Juventus ormai da diverso tempo. Secondo la Rosea, l'argentino è il preferito del club bianconero per rafforzare le corsie d'attacco e per averlo è disposto a un acquisto a titolo definitivo, ma resta da abbattere il muro Commisso, che vorrebbe cederlo solo per un’offerta irrinunciabile (oltre 30 milioni). Nico ha già comunicato di volersi trasferire alla Juve, con cui ha un accordo sullo stipendio (circa 3,5 milioni).