GAZZETTA, Mister Italiano esagera: "Voglio 30 reti"

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano ieri ha stimolato i suoi allievi nell’allenamento di rifinitura pre amichevole con l'Ostermunchen. Il tecnico viola, durante lo stretching conclusivo, ha auspicato una grande prestazione nella prima esibizione ufficiale: "Dobbiamo fare 30 gol. Vi concedo al massimo tre errori a testa". Una determinazione che si specchia nel lavoro in allenamento del gioiello Vlahovic. Cattivo, determinato. Capace di rimproverarsi in maniera dura per un passaggio sbagliato.