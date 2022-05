GAZZETTA, Meno freddezza per Torreira. L'accordo...

La mattina successiva alla qualificazione in Conference League, il possibile non riscatto di Torreira ha squarciato la serenità tra i tifosi della Fiorentina, mettendo il risultato sportivo in secondo piano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le ultime ore non hanno risolto la questione anche se i contatti tra le parti sono andati comunque avanti in questi giorni e pare esserci meno freddezza. L'accordo non è impossibile, ma resta ancora poco tempo per trovarlo, visto che la scadenza è il 31 maggio. Il club però, insieme agli uomini mercato, crede di meritare un po' di fiducia da parte dell'ambiente e questa è necessaria anche per il caso Torreira. L'accordo è difficile, ma non più impossibile.

