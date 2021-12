GAZZETTA, Maleh rialza i viola: messaggio a Italiano

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport troviamo questa mattina un focus dedicato a Youssef Maleh, che domenica contro il Bologna ha trovato il suo primo centro in Serie A (e in assoluto il primo gol in maglia viola) grazie al quale ha potuto mandare un segnale forte e chiaro per il suo futuro: si tratta di un bel salto di qualità da parte del centrocampista italo-marocchino, frutto di una rincorsa lunga una vita intera datta di sacrifici e scommesse accettate per far progredire una carriera. Senza dubbio il 23enne viola ha bisogno di tempo per crescere, ma intanto sta sgomitando con qualità per convincere il proprio allenatore che un posto in campo, lui, se lo merita. Nelle 16 giornate di campionato finora disputate, Maleh è rimasto seduto in panchina soltanto in cinque occasioni, poi tre maglie da titolare e tanti ingressi in campo nel secondo tempo. Domani al Franchi ci sarà la Salernitana, squadra alla quale il centrocampista ha già già segnato lo scrso anno con la maglia del Venezia.