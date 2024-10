GAZZETTA, Le reti di Kean per la svolta della viola

FirenzeViola.it

Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Raffaele Palladino va a caccia della prima vittoria stagionale in trasferta, e per raggiungerla si affiderà soprattutto a Moise Kean. Dopo la lombalgia che lo ha tenuto fuori dagli impegni con la Nazionale e il rigore che si è fatto parare con il Milan, ora l’attaccante freme per dare seguito ai 5 gol che ha già segnato dall’inizio della stagione fra campionato e Conference. La speranza del tecnico viola è quella di poterlo schierare dal primo minuto a fianco di Gudumdsson.

L'intesa tra i due, infatti, sta crescendo notevolmente, con l’islandese che è già stato decisivo in casa con Lazio e Milan e ora aspetta la sua prima volta lontano dal Franchi. L'ex Genoa ha segnato 3 delle ultime 4 reti della Fiorentina in campionato e tre centri nelle sue prime tre presenze in maglia viola.