GAZZETTA, La rivincita degli 'scarti': ora sono prime linee

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella conferenza stampa post vittoria contro il Torino, Raffaele Palladino ha affermato che questa squadra ha gli anticorpi per poter restare ai vertici della classifica e ora all'interno dello spogliatoio si è creato un clima fantastico evidenziato dal fatto che, come dice oggi La Gazzetta dello Sport, i giocatori hanno rifiutato il giorno libero proposto ieri e si sono così allenati al Viola Park.

I segreti del successo dei viola si ritrovano in De Gea che è un fenomeno e in un Kean in stato di grazia. Ma non è solo questo: la Fiorentina ha la terza miglior difesa del campionato con 9 gol subiti e un centrocampo dove sono stati completamente rivalutati i giocatori. Con Mandragora e Richardson come alternative, oggi Adli, Bove e Cataldi sono diventati fondamentali. Il centrocampista ex Roma rischia di essere per i giallo rossi un nuovo caso Calafiori: è il centrocampista più utilizzato da Palladino con 663 minuti giocati, effettuando 2 gol e 32 recuperi. L'allenatore viola lo ha usato sia esterno sinistro che in mediana perché: "I giocatori intelligenti non hanno un ruolo, lui può giocare ovunque, non ha un ruolo preciso". E poi ci sono Cataldi e Adli. L'ex Lazio va verso i 30 ma corre come un ventenne ed è già risultato decisivo con la doppietta a Lecce; mentre Adli ha anche lui segnato e nelle ultime gare Palladino lo ha usato per dare una svolta alla manovra offensiva e quindi alla gara.