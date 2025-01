GAZZETTA, La prima da avversario a Monza di Palladino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

"Ho deciso, con Adriano Galliani,di affidare la squadra a Raffaele Palladino perché a nostro parere lo merita davvero, ma non c’è dubbio che me ne occuperò anche io direttamente perché, del resto, mi pare di aver dimostrato anche nel calcio di saper realizzare gli obiettivi che mi pongo". Si apre così, con le parole dell'ex presidente del Monza Silvio Berlusconi dopo la vittoria (la prima della storia in Serie A) dei brianzoli contro la Juventus del settembre 2022, l'articolo de La Gazzetta dello Sport dedicato al ritorno di Raffaele Palladino all'U-Power Stadium. Oltre che del Monza, quella fu la prima vittoria, alla prima partita, anche di Palladino in Serie A.

In tutto 70 partite e 96 punti in Serie A per il tecnico campano con i biancorossi. La scorsa primavera poi, con l'avvicinarsi della scadenza del contratto, le ambizioni dell'allenatore di Mugnano di Napoli e quelle del club non sono più coincise e allora le strade si sono separate. Palladino ha scelto Firenze e il progetto della Fiorentina, vedremo questa sera come verrà accolto dai suoi ex tifosi. L'ultima partita della scorsa stagione venne salutato, insieme a Di Gregorio e all'altro ex di giornata Colpani, dalla Curva Pieri con uno striscione: "Chi per la maglia ha lottato non verrà mai dimenticato". Nella gara d'andata giocata al Franchi invece dal settore ospiti volò qualche fischio misto ad insulti.