GAZZETTA, La notte magica che Palladino aspettava

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Un gigantesco De Gea, uno spietato Adli che segna il più classico dei gol dell'ex e un Gudmundsson da standing ovation regalano a Raffaele Palladino la notte magica che cercava". Commenta così La Gazzetta dello Sport il successo dei viola di ieri al Franchi contro il Milan. La Rosea, proseguendo nel commento, dice: "Il portiere della Fiorentina si oppone dal dischetto prima a Theo e poi ad Abraham, ma non solo perché, dopo il pareggio di Pulisic, è decisivo ancora su Abraham e poi su Chukwueze. Il portiere esulta e non è la prima volta da quando è a Firenze che si impone sul penalty.

Lo scorso agosto si è messo in evidenza nei playoff di Conference contro la Puskas Academy, regalando il passaggio del turno [...] E poi c'è Adli che aveva definito i milanisti amici e fratelli, ma alla fine sono soprattutto avversari a cui portare rispetto, senza esultare. Segna il secondo gol in quattro giorni e trafigge i rossoneri in una gara per lui speciale". Infine la felicità del Presidente Rocco Commisso che in giornata ritornerà negli Stati Uniti, godendosi a pieno il successo della sua squadra.