GAZZETTA, L'attacco non segna più: tutti sul banco imputati

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Se il discorso qualificazione è ancora del tutto invariato, il dubbio che si ripropone di nuovo con forza dopo la trasferta di Plzen riguarda l’incapacità di segnare dell’attacco della Fiorentina. Un caso che mette tutti, scrive La Gazzetta dello Sport, sul banco degli imputati: calciatori, ovviamente, ma anche allenatore che non li mette in condizione di segnare e dirigenti, ancora alle prese con la ricerca di un grande numero 9 dall’addio di Vlahovic. Non hanno funzionato Cabral e Piatek, così come non hanno funzionato Cabral e Jovic. Adesso stanno funzionando ancora meno Nzola e Belotti, che in due hanno realizzato tre reti in tutto il campionato.

Non va meglio, scrive la rosea, se si prendono in esame anche gli esterni, i quali, tolto Nico Gonzalez, hanno segnato 7 reti. Per quanto riguarda il 10 argentino, sarebbe lui l’uomo in più dal quale la viola si potrebbe aspettare qualcosa in termini realizzativi. Ma il giocatore sembra ancora non essersi ripreso dall’infortunio muscolare patito nel dicembre scorso contro il Ferencvaros e, nonostante il discreto bottino di 10 gol stagionali, nel 2024 ne ha segnati soltanto uno. L’unico in crescita, infine, sembra essere Lucas Beltran. Nonostante stazioni più lontano dalla porta, è del Vikingo l’ultimo gol in Serie A realizzato da un attaccante viola in campionato, datato 18 febbraio a Empoli.