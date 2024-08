GAZZETTA, Juve su Nico. C'è il suo gradimento, McKennie può essere la chiave

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Da martedì la Juventus ha allacciato i rapporti con l'entourage di Nico Gonzalez in maniera approfondita. La notizia, raccontata già giorni fa da FirenzeViola.it, viene ripresa stamani da La Gazzetta dello Sport, che scrive come i contatti tra i bianconeri e l'argentino vadano avanti spediti in questi giorni poiché il numero 10 della Fiorentina è entrato da tempo nella lista dei desideri di Giuntoli, alla ricerca di un esterno d'attacco.

Le caratteristiche di Nico piacciono eccome anche a Motta, anche se il profilo dell'ex Stoccarda al momento resta dietro a quelli di Galeno e Adeyemi. Intanto però Gonzalez ha dato il suo gradimento alla Juventus (oltre che all'Atalanta) che adesso cerca di capire come intavolare la trattativa coi viola, e la chiave in questo senso - riferisce la Rosea - può essere Weston McKennie: l'americano è seguito da tempo dalla Fiorentina e il suo innesto farebbe comodo a Palladino in più zone del campo, motivo per cui un approfondimento dei discorsi per il centrocampista potrebbe portare anche alla svolta per l'arrivo di Nico Gonzalez in bianconero.