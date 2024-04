GAZZETTA, Italiano-Gasp unici: si giocano un "triplete"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Gazzetta dello Sport paragona la posta in palio stasera, fra Atalanta e Fiorentina, a una sorta di “triplete”. Perché non ci sono altri tecnici in corsa per tre obiettivi a un mese dal sipario, ovverosia la Coppa Italia, l’Europa o la Conference League, e un posto al sole in campionato. Soltanto PSG e Leverkusen possono fare all-in, anzi Xabi Alonso in Germania ha già intascato il campionato e in Francia Luis Enrique è a un passo. Italiano parte dalla statistica per cui ha spesso la meglio su Gasperini: negli scontri diretti comanda 5-2 (più 2 pari).