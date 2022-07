GAZZETTA, Inter: risale Milenkovic per la difesa

Ogni giorno che passa aumentano le possibilità che Milan Skriniar possa rimanere all'Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le cose cambierebbero però se il PSG tornasse con un'offerta dai 70 milioni in su, ma i segnali che arrivano da Parigi vanno in un'altra direzione. I nerazzurri stanno comunque monitorando Merih Demiral dell'Atalanta, per il quale potrebbe essere decisiva la cessione di Pinamonti, e Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina che costa 15 milioni di euro. Le sue quotazioni sono in risalita, ma qui c'è una variante in più, ovvero la Juventus, con la quale si rischia una nuova collisione. Per mantenere il vantaggio competitivo, sono aumentati i contatti, anche di recente, con gli agenti del serbo.