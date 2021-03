GAZZETTA, Koko c'è: ora l'ultima fase di recupero

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica spazio questa mattina al ritorno a Firenze di Sasha Kokorin dopo la lunga parentesi di riabilitazione a Roma dopo la lesione al retto femorale subita a inizio marzo. Come spiega il quotidiano, se il risultato del tampone non porterà sorprese, stamattina il russo tornerà ad allenarsi al centro sportivo viola. Dopo il periodo passato a Villa Stuart per le terapie e la prima fase di recupero, l’attaccante da oggi passerà allo step successivo, che dovrebbe portarlo nel giro di una quindicina di giorni (tra la partita con Atalanta e quella con il Sassuolo) ad essere nuovamente convocato. In casa Fiorentina non c'è alcuna fretta. Nei suoi giorni nella Capitale, Kokorin è stato seguito da un traduttore russo, uno staff specializzato ed è stato controllato di frequente dalla Fiorentina, che il lunedì e il giovedì era solita mandare il proprio personale a controllarne l’evoluzione. Da oggi lavorerà a Firenze in modo individuale e personalizzato.