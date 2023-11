GAZZETTA, Holm rimane l'obiettivo viola per gennaio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Emil Holm è stato già accostato alla Fiorentina in passato e rimane il principale nome di mercato per i viola, secondo La Gazzetta dello Sport. L'ex Spezia non sta trovando posto all’Atalanta e potrebbe decidere di cambiare maglia, alla ricerca di più spazio. Conosce già bene la Serie A e sarebbe quindi un profilo già pronto, cosa che adesso richiede Vincenzo Italiano.

Holm piace ai dirigenti viola e svolge un ruolo che alla Fiorentina, da tempo, è in emergenza, tra l’infortunio di Dodò e quello di Kayode, oltre che di Pierozzi (a gennaio potrebbe partire in prestito per giocare di più). Tutti questi motivi fanno sì che Holm, per la Rosea, resti il primo obiettivo della Fiorentina per l’inverno.