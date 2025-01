GAZZETTA, Henrique difficile. Difesa, da Marì a Coulibaly

La Gazzetta dello Sport, nelle sue pagine odierne, si concentra sul mercato della Fiorentina e scrive che l'acquisto di Luiz Henrique dal Botafogo piacerebbe eccome al mondo viola, ma ad oggi si tratta di un affare molto difficile. Il costo è molto elevato perché si parla di una valutazione sui 30 milioni, oltre alla centralità del giocatore nel progetto del suo attuale club. Forse le condizioni sarebbero più semplici per l’estate più che per l’attuale mercato invernale, però la situazione può essere in divenire e le qualità del calciatore sono indiscusse almeno quanto la voglia della società di essere ambiziosa. Serve però un’offerta davvero importante per aggiudicarselo.

Mentre in difesa, la Rosea sottolinea l'interesse della Fiorentina per Pablo Marì, centrale spagnolo già avuto da Raffaele Palladino proprio al Monza. Altro uomo nel mirino per il reparto arretrato è Coulibaly del Parma, soprattutto se per Kayode dovesse arrivare un’offerta importante dalla Premier League, come accaduto la scorsa estate. Il Brentford è uno dei club fortemente interessati. Ieri il terzino destro ha lavorato a parte.