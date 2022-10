GAZZETTA, Finalmente è tornata la Fiorentina

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sotto la pioggia e il vento della Scozia, la Fiorentina si ritrova e si fa bella. Gli Hearts of Midlothian sono una squadra modesta ma lo era anche il Riga e tre reti tutte insieme la Viola non le aveva ancora segnate in questa stagione. Nel tabellino ci finisce anche il serbo Luka Jovic e questa per Italiano è la ciliegina di una serata dove finalmente è andato tutto come doveva andare. Il pericolo a Edimburgo non erano gli avversari ma se stessa, perché questa partita pesava come un macigno sulle sorti dell’avventura europea. Ci voleva una vittoria, meglio se convincente, per ripartire. E così è stato. Non è che in un colpo si siano risolti tutti i problemi, soprattutto se si valuta l’avversario, ma adesso la Fiorentina può guardare al futuro con più ottimismo. Anche perché in campo si sono rivisti Dodo, Milenkovic e nel finale anche Nico Gonzalez. Insomma, per una volta, solo buone notizie.