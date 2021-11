GAZZETTA, Empoli e poi il rinnovo: è il Saponara-day

Spazio ai temi legati al derby di questo pomeriggio tra Empoli e Fiorentina sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, con particolare riferimento a quello che sarà il vero grande ex della partita in casa viola, Riccardo Saponara. Quando lasciò l’Empoli per il Milan non era ancora pronto ma oggi Saponara è qualità allo stato puro, ma come ha detto Italiano per farlo rendere al meglio serve «accendergli il fuoco dentro». Un trequartista geniale, che fece innamorare il d.g. Corvino, che lo prese per 9 milioni. Ma anche il Franchi fu un muro non facile da scalare. Oggi per Ricky è iniziata una nuova vita: è diventato un riferimento prezioso dentro lo spogliatoio e in campo. Firenze se ne è innamorata e ora chiede il rinnovo: non ci saranno problemi.