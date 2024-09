GAZZETTA, Ecco i ballottaggi di Palladino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sbagliare il meno possibile nella scelta della formazione, gestendo un organico nuovo e variegato che deve funzionare soprattutto in vista della ripresa del campionato. Come sottolinea in edicola la Gazzetta dello Sport, è già tempo di pensare ad Atalanta-Fiorentina. Contro la Dea, Palladino potrebbe fare spazio al nuovo acquisto in porta, David De Gea, che scalpita per il suo esordio in Serie A ed è pronto a "rubare" il postro a Terracciano", mentre a sinistra il dilemma riguarda Biraghi e Gosens, con il primo che nell'ultimo match è stato adattato come braccetto di sinistra.

In mezzo al campo, la concorrenza è agguerrita tra diversi nuovi acquisti, al contrario dell’attacco dove l’unica certezza indiscussa Moise Kean prenderà posto davanti ad una trequarti dove il tecnico viola dovrà fare delle scelte tra cinque interpreti, con caratteristiche diverse. Tra questi c'è Andrea Colpani, scelto dal nuovo mister ed a caccia della migliore condizione.