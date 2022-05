GAZZETTA, E adesso la pressione è tutta sui viola

Come scrive La Gazzetta dello Sport, se affrontare un avversario con la salvezza in tasca sarà un vantaggio, oppure no, la Fiorentina lo scoprirà solo in campo. Di certo per Torreira e compagni conquistare il pass per l’Europa aprirebbe nuovi scenari ed ambizioni per il campionato che verrà. La pressione, dunque, è tutta sui viola, che dovranno fare dell’unione il proprio punto di forza. Italiano ha molti meriti, ed ora vuole alzare definitivamente l’asticella, con l’ex blucerchiato Torreira uomo simbolo, in campo e fuori. “Noi non siamo bravi a fare calcoli”, sintetizza il tecnico.