GAZZETTA, Doppietta di Gud e primo successo viola

"Chi se non l'islandese poteva rompere il ghiaccio. La Fiorentina ottiene (finalmente) la prima vittoria della stagione grazie all'attesissimo Gudmundsson". Si apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport di analisi della sfida tra Fiorentina e Lazio. Il nuovo numero 10 viola come un lampo ha squarciato la gara nella ripresa ottenendo e segnando il rigore dell' 1-1 a pochi minuti dal suo ingresso in campo e infilando Provedel, sempre dagli undici metri, nei minuti finali per il definitivo 2-1 gigliato. L'ex Genoa era l'innesto che tutti i tifosi aspettavano di vedere in campo per la svolta della partita e della stagione, e così è stato. Con l'entrata di Gudmundsson Palladino ha cambiato volto alla sua Fiorentina ridisegnando la squadra intorno all'islandese.

Non più 3-4-2-1 ma, fuori Martinez Quarta e Biraghi e dentro Gudmundsson appunto e Ranieri, 4-2-3-1. La Fiorentina è tornata ad essere più sicura di sè, più propositiva in avanti e più organizzata in fase difensiva. Il tecnico campano ha sfruttato la settimana di lavoro con la squadra al completo insegnando ai suoi ragazzi ad essere camaleontici durante a livello tattico durante il match. Il risultato è stato la prima vittoria stagionale, seppur con qualche difficoltà, della Fiorentina.