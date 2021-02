GAZZETTA, De Rossi Mister Futuro: è già al terzo no

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport presenta uno specchietto dedicato a Daniele De Rossi, che attende di muovere i suoi primi passi da allenatore ma nel frattempo ha già dovuto declinare tre offerte per iniziare il percorso. La prima a muoversi fu la Fiorentina, nel momento di massima discussione di Iachini nella scorsa stagione. Non avendo però il patentino, ed essendo scaduta la possibilità di ricevere d'ufficio l'autorizzazione ad allenare per gli ex campioni del Mondo, ha dovuto declinare la possibilità di una piazza intrigante e ambiziosa quale Firenze. Nel frattempo ha iniziato il percorso per l'ottenimento del titolo, ma i problemi del Covid hanno portato a continui slittamenti, con protocolli, regolamenti e tempistiche che rischierebbero di farlo iniziare solamente nel settembre 2022. Nel frattempo, nelle ultime settimane, si sono riaccesi i riflettori della Serie A: prima ci ha provato il Crotone, per rimpiazzare uno Stroppa pericolante, poi ci ha pensato pure il Cagliari al posto dell'esonerato Di Francesco. In entrambi i casi, però, ha prevalso la sua volontà di non cominciare subentrando. Appuntamento rimandato dunque almeno alla prossima stagione.