GAZZETTA, De Gea-McTominay, da compagni ad avversari

Domani al Franchi andrà in scena una sfida che riporta echi nostalgici di Old Trafford. David De Gea e Scott McTominay, pilastri dello United per anni, si ritrovano avversari con le maglie di Fiorentina e Napoli. Entrambi, simboli di fedeltà nei Red Devils, sono rinati in Serie A: De Gea, protagonista tra i pali viola, ha già lasciato il segno con interventi decisivi e perfino assist vincenti, mentre McTominay ha brillato nel Napoli, con 14 presenze da titolare e 3 gol pesanti.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Fiorentina e Napoli puntano su questi leader: De Gea è una certezza per Palladino, mentre McTominay rappresenta per Conte il perno del centrocampo. La sfida non sarà solo tecnica, ma anche emotiva, simbolo di un Manchester United che non c’è più. Sullo sfondo, la voglia di entrambi di dimostrare di essere ancora intoccabili, capaci di far sognare nuovi tifosi in un’altra terra. Of course, il match saprà di loro, prima e dopo il fischio d’inizio.