GAZZETTA, Da Fernandez a Dossena e Demme: le idee viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver tracciato il punto sulla situazione di giocatori in scadenza e a fine prestito in vista della prossima stagione, La Gazzetta dello Sport si focalizza anche sulle mosse di mercato che sta studiando la Fiorentina. Un nome che richiama l'interesse dei viola rimane Ezequiel Fernandez, talentuoso centrocampista del Boca Juniors (CLICCA QUA per saperne di più) che ha da poco rinnovato con gli xeneizes ma che può comunque lasciare Buenos Aires. Mentre sempre a centrocampo, dopo l'ottima annata alla Reggiana tornerà Alessandro Bianco. Altra idea - scrive la Rosea - per la mediana rimane un vecchio profilo già cercato in passato: Diego Demme che si svincola dal Napoli e che, con un ingaggio inferiore rispetto ai 2.5 milioni abbondanti che percepisce adesso, potrebbe trovare così la sua dimensione ideale.

Spaziando al reparto arretrato invece, il quotidiano chiama in causa il nome di Alberto Dossena, classe ‘98 del Cagliari, profilo gradito dai viola per caratteristiche offensive, simili a quelle di Quarta. Infine, dall’Argentina torna ciclicamente pure il nome di Nicolas Valentini, difensore del Boca in scadenza a dicembre 2024.