GAZZETTA, Crisi Fiorentina, Su Barak e Bonaventura...

La Fiorentina è in crisi, e nell'edizione odierna La Gazzetta Dello Sport analizza la situazione della squadra a tinte viola. Italiano ha il dogma del 4-3-3, che però sta diventando vulnerabile e incapace di creare grandi occasioni da gol. Il centrocampo appare troppo statico (Barak non è ancora entrato nei meccanismi e Bonaventura fatica molto) mentre l'attacco sterile, faticando tantissimo quindi contro chiunque si chiuda in difesa, infatti oltre il gol di Quarta il Bologna non ha mai subito grandi occasioni da gol