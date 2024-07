GAZZETTA, Colpani-Lovric: stretta finale dei viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla trattativa tra il Monza e la Fiorentina per portare Andrea Colpani in viola. Secondo La Rosea il trequartista bresciano già la prossima settimana potrebbe sbarcare a Firenze. A separare il classe 1999 dalla Toscana il weekend e una distanza sul prezzo del cartellino. I gigliati però sono realmente interessati e, tra lunedì e martedì, è stato fissato un incontro. Oltre al prezzo del cartellino viola e brianzoli dovranno discutere anche della formula perché il Monza vorrebbe una cessione a titolo definitivo, mentre la Fiorentina un prestito con diritto di riscatto. Alla fine la soluzione verrà trovata nel mezzo, ovvero un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva intorno ai 15 milioni più bonus.

Oltre al Flaco, l'altro nome fortemente attenzionato dai viola è quello di Sandi Lovric. Tra Fiorentina e Udinese c'è ancora un po' di distanza sulla cifra, ma la sensazione è che si possa chiudere intorno ai 10 milioni di Euro. Rimanendo nel reparto di centrocampo, difficile arrivare a Johnny Cardoso del Betis Siviglia, gli andalusi chiedono non meno di 25 milioni, mentre rimangono percorribili le piste, ormai battute da tempo, che portano Thorstvedt e Vranckx.