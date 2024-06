GAZZETTA, Christensen ai saluti: in porta idea Musso

FirenzeViola.it

Come ogni estate che si rispetti, torna d’attualità il capitolo portiere in casa Fiorentina. Questa mattina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea come Palladino sia alla ricerca di un estremo difensore bravo a giocare la palla e per questo gli uomini di mercato viola potrebbero fare un tentativo per l’atalantino Juan Musso. L’argentino fresco vincitore dell’Europa League a Bergamo è chiuso da Carnesecchi e a Firenze potrebbe ritrovare la titolarità. A partire - scrive la rosea - sarà quasi certamente Christensen.