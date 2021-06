GAZZETTA, C'è "Speedy" Gonzalez. Quando arriverà

La Gazzetta dello Sport scrive come la Fiorentina per annunciare l'acquisto di Nico Gonzalez abbia scelto di postare alcune immagini del velocissimo topo Speedy Gonzalez sui propri social. L'argentino è impegnato in Coppa America con la Seleccion, che se andrà avanti nel torneo gli permetterà di arrivare a Firenze solo ai primi di agosto dopo il ritorno della squadra dal ritiro di Moena. L’attaccante era stato segnalato da Gattuso ma piace moltissimo anche a Vincenzo Italiano, destinato ad approdare nei prossimi giorni sulla panchina della Fiorentina.