GAZZETTA, Burdisso segue Fernandez: il 2002 del Boca

Ezequiel Fernandez potrebbe essere una delle ipotesi per il futuro della Fiorentina. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che approfondisce la situazione in merito al classe 2002 del Boca Juniors. Col non riscatto ormai quasi certo di Arthur, e con Maxime Lopez che sarà lasciato libero dai viola che non verseranno i 9/10 milioni di euro previsti, la Fiorentina dovrà iniziare a guardarsi intorno. E il gioiello argentino può figurare come identikit consono alle ricerche dei viola. Per la Fiorentina, Fernandez potrebbe essere il centrocampista giusto da monitorare - si legge sulla Rosea - e, se i viola volessero davvero affondare il colpo, avrebbero perfino l’uomo giusto per farlo: il d.t. Nicolas Burdisso, argentino anche lui, cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors dove ha poi esordito in Prima Squadra.

Ultimamente fermo per noie muscolari, Fernandez ha recentemente rinnovato il contratto con il Boca e adesso scade nel 2028 (rispetto al precedente 2025). È stata inserita anche una clausola da quasi 20 milioni di dollari, rispetto ai 10 precedenti, ma questi sono fattori che non implicherebbero frenate per le società che fossero veramente interessate a lui, perché conterà molto la volontà del giocatore di arrivare in Europa.