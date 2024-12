GAZZETTA, Bove resta in terapia intensiva: decisivi nuovi esami al cuore

FirenzeViola.it

"Bove resta in terapia intensiva. Decisivi i prossimi esami al cuore". È il titolo che La Gazzetta dello Sport, nelle sue pagine odierne, dedica al futuro del centrocampista della Fiorentina, ancora ricoverato a Careggi dopo il malore avuto contro l'Inter. La Rosea scrive che davanti al classe 2002 ci sono, ad ora, tante strade: una è fatta di continui esami al cuore, diagnosi e bollettini mancati. Un’altra tocca il domani e ci sarà tempo per capire cosa sarà della sua carriera da centrocampista di talento. I medici di Careggi stanno indagando sul suo passato, si cerca di capire se eventuali fenomeni precedenti, dall’adolescenza in avanti, abbiano lasciato una qualche traccia, senza che questo debba necessariamente creare un rapporto di causa-effetto con quanto accaduto domenica pomeriggio. Dai test in possesso dei medici, ad esempio, il Covid avuto da Edoardo nel 2020, che tra le conseguenze portava con sé una leggera miocardite, non pare aver lasciato strascichi sul cuore. Oltre alla tac coronarica, che ha dato un esito soddisfacente, è la risonanza magnetica cardiologica l’esame dirimente.

Tutto è finalizzato al capire cosa sia stato a provocare al centrocampista viola il malore che l'ha colto alla sprovvista domenica sera, in campo contro l'Inter. Insomma, servirà ancora del tempo in Terapia Intensiva, anche se Edo sta comunque sempre meglio: resta lucido, voglioso di scherzare sulla “prigione” in cui si trova, ma sempre determinato e concentrato sul pallone.