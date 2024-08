GAZZETTA, Adesso tutto su McKennie, ma le sue richieste...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Chiuso Amir Richardson, i colpi a centrocampo della Fiorentina non sono finiti qui, con McKennie che può tornare d'attualità. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l'americano piace molto ai viola e la Juventus sta cercandogli una sistemazione perché lo considera fuori dal progetto, anche se i bianconeri vorrebbero inserirlo dentro alla trattativa per Nico Gonzalez, mentre a Firenze preferirebbero un affare slegato.

Il nodo più grande restano però le alte, altissime, richieste del calciatore, che vorrebbe uno stipendio da oltre 4 milioni e gradirebbe accasarsi in una big che gioca la Champions League. Due condizioni che la Fiorentina non potrà certamente assicurargli, ma la trattativa c'è e potrebbe subire degli sviluppi. L'alternativa è sempre Edoardo Bove, per il quale le richieste della Roma si sono abbassate a 12 milioni. Da non archiviare completamente, infine, anche il nome di Tanner Tessmann.