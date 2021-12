GAZZETTA, Adesso è la Viola nel mirino di Berardi

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla tendenza di Domenico Berardi a segnare spesso ad alcune squadre in particolare: è (ri)successo in stagione col Milan e la Lazio. Adesso c’è nel mirino la Fiorentina, che nel suo, di mirino, ce l’ha da un po’ - si legge - senza tuttavia convincere il talentino calabrese a cambiare il Secchia (il fiume che bagna Sassuolo) con l’Arno. Pare che le offerte arrivate da Firenze non soddisfino le aspettative della dirigenza neroverde, e del resto la ritrosia del Sassuolo è ovvia.