GAZZETTA, Addio Chiesa: Rocco è ancora deluso

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna questa mattina sulla cessione di Federico Chiesa alla Juventus: i giorni in casa Fiorentina passano ma la delusione per Rocco Commisso resta. Vorrebbe parlare di altro il presidente, come della bellezza del centro sportivo che nascerà a sua firma entro poco più di un anno a Bagno a Ripoli, ma è impossibile non tornare sull’addio del classe '97: «Sono deluso per come si è comportato Federico – ha detto a RTV38 -, non mi ha chiamato e non è venuto nemmeno a salutarmi. Pensate, abbiamo dovuto mandare i documenti a Coverciano per le firme (il giorno del passaggio alla Juventus) perché non voleva venire al centro sportivo. Il padre Enrico mi ha mandato un messaggio, non Federico. Diciamo che un povero immigrato dall’America ha dovuto finanziare gli Agnelli visto che i soldi arriveranno in cinque anni (ride, ndr)». Ed ancora. «Mi dicono che dovevo venderlo lo scorso anno: ma cosa avreste detto se, appena arrivato, lo avessi dato alla Juventus? Senza contare che nessuno mi aveva portato un’offerta importante per lui».