CR7-DV9, Confronto: 39% dei gol di Juve e ACF

Sfida nella sfida questo pomeriggio nel corso di Fiorentina-Juventus. Sarà duello all'ultima rete tra Cristiano Ronaldo contro Dusan Vlahovic: la stella portoghese e il giovane attaccante viola sono fra i giocatori più incisivi nelle loro rispettive formazioni visto che hanno realizzato il 39% dei gol bianconeri e viola. Continuando con il confronto, il quotidiano sottolinea come lo stipendio di CR7 sia stratosferico, mentre per il serbo si parla di una proposta di rinnovo a 1,7 milioni, seppure altri siano disposti a rilanciare fino a 2,5. Quindici anni di differenza tra i due: 28 partite, 25 gol e 2 assist (1 gol ogni 100 minuti) per Ronaldo; 31 partite, 16 gol e 2 assist (1 gol ogni 150 minuti) per Vlahovic. Lo riporta La Nazione.