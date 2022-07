CORSPORT, Jovic ha già parlato con Italiano: i due...

L'orologio è puntato all'ora di pranzo, attorno a mezzogiorno. Come riporta il Corriere dello Sport, sarà in quel momento che Luka Jovic metterà piede a Firenze per iniziare la sua avventura in maglia viola. Il giocatore ha fin da subito gradito la soluzione Fiorentina ed ha già parlato con Vincenzo Italiano, che gli ha recapitato un chiaro messaggio: sarà lui il punto di riferimento in attacco. Un compito non facile per il serbo, che arriva da tre stagioni complesse, e per il club gigliato, che nel girone di ritorno ha fatto fatica a trovare la via del gol. Il pacchetto offensivo potrà dunque beneficiare del classe '97, carico e motivato per questa sua nuova avventura, che alza il livello di esperienza in moto netto.