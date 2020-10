CORRIERE SPORT, Ribery-Callejon: attenti a quei due

Durante il secondo tempo contro il Padova, scrive l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i tifosi della Fiorentina hanno già gustato un primo, ancora da perfezionare assaggio dell'avere in campo contemporaneamente Jose Callejon e Franck Ribery. Ad oggi lo spagnolo è adattato da seconda punta, ruolo che svolgeva ai tempi del Real Madrid, ed è disposto al sacrificio in nome di un futuro che però dovrebbe vederlo in un'altra posizione, forse quella con cui è diventato grande a Napoli, e soprattutto assieme al leader FR7 sul rettangolo verde. Curiosità: i due a Firenze hanno avuto in comune la stessa idea di abitazione. La casa in cui il 77 è andato ad abitare, zona Piazzale Michelangelo, era stata visionata anche dal francese, che però poi ha deciso di rimanere a Bagno a Ripoli.