CORRIERE SPORT, Prandelli e la panchina curativa

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di "panca magica" per descrivere una situazione che ha visto la scelta di mister Cesare Prandelli di far accomodare in panchina alcuni giocatori portare i suoi frutti. Per primo quell'Erick Pulgar che pubblicamente fu definito un po' giù di tono dal suo tecnico che però l'ha gradualmente reinserito, facendolo partire appunto dalla panchina, fino a fargli giocare le ultime due da titolare. O come nel caso di Gaetano Castrovilli, escluso dall'undici titolare con lo Spezia e poi decisivo e devastante nell'incidere a partita in corsa. Un altro che sta raccogliendo i benefici è Valentin Eysseric.