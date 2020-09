CORRIERE SPORT, Giorni contati per il rebus Chiesa

Ora chi vuole Federico Chiesa deve uscire allo scoperto. Questo scrive Il Corriere dello Sport di stamattina, sottolineando come al momento non si registrino novità rispetto agli scorsi giorni. Si parla di una valutazione di 70 milioni di euro circa, con il mercato italiano come riferimento: c'è la Juventus, ma deve cedere almeno un giocatore per avere della liquidità, e non è detto che non venga proposta una formula di pagamento dilazionata nel tempo. Si era interessata anche l'Inter, che però ora è diretta su altri lidi. Piace anche al Milan di Pioli, ma pure in questo caso c'è da fare i conti con le uscite. Uscito per crampi a San Siro, l'esterno della Fiorentina ha dimostrato di non essere distratto dal mercato: in questi giorni dovrà essere deciso il suo presente e futuro, considerando pure l'accordo che ha in scadenza al 2022.