CORRIERE MEZZOGIORNO, Dabo rivede la Fiorentina

L'edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno dedica spazio a Bryan Dabo, che domenica sarà alle prese con una partita speciale visto che il Benevento va a giocarsela in casa della Fiorentina, sua ex squadra. Il quotidiano racconta del gol su calcio di rigore segnato qualche giorno fa col Burkina Faso ed entra nel dettaglio della difficile situazione burkinabé, prima di ricordare che con i campani ancora Dabo non ha segnato. Che la vista del viola possa portargli bene?

