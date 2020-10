CORRIERE FIORENTINO, Nelle mani di Commisso

Il Corriere Fiorentino distribuito stamani in edicola si concentra sulla conferma di Beppe Iachini come allenatore della Fiorentina, avvenuta ieri ai microfoni dei media presenti all'hotel del centro di Firenze in cui risiede il presidente Rocco Commisso. "Nelle mani di Commisso", il titolo dell'articolo che racconta una fiducia a tempo, e legata anche ai risultati: se contro l'Udinese dovessero mancare ancora gioco e punti, ecco che la sua posizione tornerebbe in bilico. Secche le smentite nei confronti di Maurizio Sarri, anche se - si legge - in realtà i viola nelle ultime ore sono tornati prepotentemente a pensare all'allenatore di Fligline, considerando anche lo stato avanzato della trattativa per la risoluzione contrattuale con la Juventus. Un avvicendamento non proponibile nell'arco di pochi giorni, considerando anche le discussioni con Ramadani e che Sarri stesso si è preso del tempo per riflettere e valutare anche la presenza di altre proposte. Oltre alla Roma, non del tutto convinta di Fonseca, avrebbe infatti anche delle proposte dall'estero.