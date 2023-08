CORR. SPORT, Un argentino come 1º obiettivo in mediana

FirenzeViola.it

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Fiorentina, in attesa di capire il futuro di Sofyan Amrabat, cerca di mettersi al riparo con il possibile sostituto. L'obiettivo principale, secondo il quotidiano, sarebbe un altro argentino: Fausto Vera del Corinthians, classe 2000. La società viola lo tiene lì da parte, pronta per un possibile assalto. Tecnica e interdizione in dosi massicce e quasi uguali ad Amrabat, questo è Fausto Vera.