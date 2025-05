FirenzeViola Nessuno è al sicuro. Da Palladino ai giocatori: quante decisioni da lunedì

vedi letture

Per citare la traduzione italiana di un film del 2012, alla Fiorentina (praticamente) nessuno è sicuro della conferma per la prossima stagione. L'operazione "rifondazione" iniziata la scorsa estate con l'addio di oltre 10 calciatori e l'arrivo di altrettanti nuovi protagonisti rischia di proseguire anche a partire da lunedì, quando Pradè, Goretti e Ferrari dovranno sedersi a un tavolo e valutare le scelte migliori per costruire la Fiorentina 2025/26.

Palladino e una conferma ancora da certificare

Iniziamo dall'allenatore. Aver esercitato l'opzione fino al 2027 per prolungare per altri due anni l'accordo con la Fiorentina sembrava poter proteggere da ogni discorso la posizione di Raffaele Palladino. Invece, dopo l'eliminazione dalla Conference e un risultato in campionato che comunque non rispetterà gli obiettivi fissati a inizio stagione (migliorare la scorsa), delle valutazioni saranno fatte anche sul tecnico, nonostante si avvii verso il record di punti della gestione Commisso. Troppi errori e la possibilità di puntare su un allenatore con più esperienza sono gli elementi che fanno propendere all'addio, l'aver costruito un gruppo che si è giocato tutto fino alla fine e soprattutto un contratto da rispettare sono invece gli elementi alla base della possibile conferma, in questo momento la soluzione più probabile ma non per questo sicura al 100% ad oggi.

I prestiti da valutare

Il capitolo giocatori è decisamente più complicato non fosse altro per i tanti prestiti sui quali la Fiorentina dovrà decidere. Chi è sicuro di restare è Robin Gosens dopo aver raggiunto l'obbligo di riscatto, per tutti gli altri siamo ancora nella nebbia. Da Gudmundsson a Colpani, da Adli a Fagioli, da Folorunsho a Cataldi: niente è già stato deciso e tutti sono in ballo, anche se c'è chi ha decisamente più chance di rimanere rispetto ad altri. Cataldi per esempio va sempre più verso la conferma, mentre su Adli e Colpani ci sono grossi dubbi.

I rinnovi da portare avanti

Come ulteriore elemento di complicazione dell'estate ci sono i rinnovi quantomeno da intavolare con diversi giocatori. Con Dodo per esempio, perché senza un rinnovo del contratto fino al 2027 allora si aprirebbe una bagarre sul mercato. Oppure con Mandragora, lui con il contratto in scadenza nel 2026 e reduce forse dalla miglior stagione in carriera: con il centrocampista i discorsi per il rinnovo sono avviati ma ben lontani da una fine. Sono tante insomma le questioni che attendono gli uomini mercato della Fiorentina a partire da lunedì: Udine metterà il punto a una stagione fatta di alti e bassi, poi inizierà il vero lavoro di costruzione della squadra per la prossima stagione.