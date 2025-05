Botta e risposta tra Corriere Fiorentino e Ferrari sulle perdite nei ricavi dalla biglietteria

vedi letture

Scambio di messaggi stamani sul Corriere Fiorentino tra il quotidiano e Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina in merito a un articolo che faceva riferimento a due milioni in meno raccolti dai botteghini in questa stagione al Franchi. Questo un estratto della lettera che Ferrari ha inviato al quotidiano: "La Fiorentina a intende precisare che: la cifra totale a cui si fa riferimento nel titolo non corrisponde alle perdite reali del club nel corso delle ultime stagioni. Nel dettaglio, considerando tutte le competizioni, il minor incasso è stimato essere in circa 3,7 milioni. Questo emerge analizzando e confrontando gli introiti della stagione 2023-24 con quelle della stagione 2024-25, in particolare l’incasso totale dato dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti per le tre competizioni è passato da 15,6 milioni di euro a 11,9 milioni. Andrebbe inoltre considerato, per completezza d’informazione, che, da gennaio della stagione 2023-24, la Curva Ferrovia è stata chiusa per lavori di consolidamento e abbattimento del vecchio tabellone, comportando una ulteriore perdita di incasso stimata in ulteriori 700 mila euro. Pertanto la perdita a oggi, di sola biglietteria, ammonta a circa 4,4 milioni di euro".

Per quanto riguarda l'aumento del prezzo dei biglietti inoltre, Ferrari aggiunge che non è stato legato a una scelta strategica della Fiorentina ma alla chiusura obbligata dei settori più popolari. Poi aggiunge riguardo alla valutazione sulle perdite che non tengono conti dei danni d'immagine e della riduzione di posti a sedere vendibili alle aziende partner, concludendo: "Ci auguriamo che nell’affrontare queste tematiche in futuro ci sia una maggiore accuratezza giornalistica nell’elaborazione dei dati e la situazione venga considerata a 360 gradi e non limitandola solo ad alcuni aspetti".

A questa lettera di Ferrari è arrivata anche la risposta dello stesso giornale: "Prendiamo atto della lettera, ma vogliamo precisare che i dati del botteghino utilizzati nell’articolo fanno riferimento alle comunicazioni ufficiali che il club invia ai media dopo ogni partita. [...] Riguardo alla stima dei mancati introiti delle attività correlate nulla da obiettare, ma non era questo l’argomento dell’articolo".