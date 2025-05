Dagli inviati Che festa per i 20 anni del VC Firenze 2005: da Malesani a Riganò, tutti gli ospiti

E' stata una serata ricca di ospiti e momenti di gioia quella che è andata in scena ieri a Villa Olmi. Alle porte di Firenze, a due passi dal Viola Park, è andata infatti in scena la festa per i primi venti anni di attività del Viola Club Firenze 2005, a cui hanno preso parte tanti protagonisti della storia viola che hanno impreziosito una squisita cena conclusa con una torta a tema.

Alla presenza di oltre 100 ospiti, hanno partecipato Alberto Malesani (intervistato in esclusiva da FirenzeViola - CLICCA QUI) ma anche ex calciatori come Celeste Pin, Francesco Flachi, Lulù Oliveira, Renato Buso, Aldo Firicano, Alberto Di Chiara e Christian Riganò. Con loro anche volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo come Gianfranco Monti e Costantino Nicoletti, l'ex ticket manager della Fiorentina Ivan Affibbiato e i giornalisti Sara Meini e i nostri Andrea Giannattasio e Lorenzo Marucci. Ecco alcune foto dell'evento: