CORR. SPORT, Toro e Fiorentina avanti a braccetto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il pari fra Torino e Fiorentina non fa male a nessuno. Entrambe le squadre raggiungono insieme quota 50, agganciano il Bologna ma lasciano al Monza la vetta di questo campionato nel campionato, valido per l'ottavo posto. E questa posizione in classifica potrebbe diventare preziosa nel caso in cui alla Juventus dovessero riservare penalità.