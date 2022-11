CORR.SPORT, Mercato: i nomi in uscita e in entrata

Anche il Corriere dello Sport si sofferma su i possibili nomi in uscita e in entrata del prossimi calciomercato invernale. Uno dei calciatori seguiti da Pradé è sicuramente Sabiri: nella recente sfida di Marassi c'è già stato un contatto. Inoltre, compagno di Sabiri ai Mondiali, sarà Amrabat che potrebbe fare da ambasciatore in questa trattativa. L'alternativa al marocchino è Bajrami, trequartista dell'Empoli, già cercato nel mercato estivo. Infine, un altro reparto in cui Pradé potrebbe operare è quella della difesa: Nikolaou è infatti sempre nel mirino viola. Anche i nomi in uscita non mancano. Uno degli indiziati sotto questo punti di vista è sicuramente Nico Gonzalez, soprattutto per quanto successo negli ultimi due mesi. Altri calciatori che potrebbe partire sono Cabral, Maleh (offerto alla Samp nell'operazione Sabiri), Zurkowski (che piace a Bologna, Spezia, Salernitana ed Empoli) e Gollini, il cui riscatto sembra improbabile.