CORR. SPORT, Lazio bestia nera dei viola. Dal 2011...

Fiorentina-Lazio è una partita tra due squadre in corsa per l'Europa con i viola di Italiano che devono continuare a inseguire un sogno che può diventare obiettivo. Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna spiega come vincere aiuterebbe a proseguire sul percorso tracciato da agosto ad oggi, ma il compito non sarà facile perché, dal 2011 a oggi, in 10 stagioni ci sono stati 22 match tra le due formazioni e i successi della Fiorentina sono solo 5, contro i 14 degli avversari, in grado di segnare 35 gol contro i 24 dei viola. La curiosità è che solo contro Juventus e Napoli, con 16 e 16,7 percento, il club gigliato ha una percentuale inferiore di vittorie rispetto a quella con la Lazio, che è di 22,7, nelle ultime 10 stagioni.